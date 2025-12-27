Fırat Aydınus TFF'ye seslendi: Bahis soruşturmasına dahil edilmesi gereken kişileri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturmasını genişletti. Aktif hakemler, futbolcular ve gözlemcileri daha önce duyuran federasyon son olarak da hakemliği bırakmış 9 ismi duyurdu.

Açıklanan hakemler arasında eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık’ın da olması dikkat çekti.

“MHK DE DAHİL EDİLMELİ”

TFF’nin bahis soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulunan Fırat Aydınus, soruşturmanın MHK için de genişletilmesi gerektiğini savundu.

Fırat Aydınus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istikrarla sürdürdüğü “evin önü temizliği”, gelinen noktada artık evin içine evrildi. Bu doğrultuda; Madem beş yılı kapsayan bir süreç için yola çıkıldı; o hâlde bu beş yıl içinde MHK’de başkan, başkan vekili, asil ve yedek üye olarak görev yapmış isimlerin, aktif görevde bulundukları dönemler dikkate alınarak bahis soruşturması kapsamına dâhil edilmesinin vakti gelmedi mi?…