Fırat Aydınus TFF'ye seslendi: Bahis soruşturmasına dahil edilmesi gereken kişileri açıkladı

Fırat Aydınus TFF'ye seslendi: Bahis soruşturmasına dahil edilmesi gereken kişileri açıkladı
Yayınlanma:
Bahis soruşturmasına dair bir paylaşımda bulunan Fırat Aydınus, çağrıda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturmasını genişletti. Aktif hakemler, futbolcular ve gözlemcileri daha önce duyuran federasyon son olarak da hakemliği bırakmış 9 ismi duyurdu.

Açıklanan hakemler arasında eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık’ın da olması dikkat çekti.

bkfgbklgf.jpg

“MHK DE DAHİL EDİLMELİ”

TFF’nin bahis soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulunan Fırat Aydınus, soruşturmanın MHK için de genişletilmesi gerektiğini savundu.

Bahis oynadığı tespit edildi: Saatler sonra sahada görev aldıBahis oynadığı tespit edildi: Saatler sonra sahada görev aldı

Fırat Aydınus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istikrarla sürdürdüğü “evin önü temizliği”, gelinen noktada artık evin içine evrildi. Bu doğrultuda; Madem beş yılı kapsayan bir süreç için yola çıkıldı; o hâlde bu beş yıl içinde MHK’de başkan, başkan vekili, asil ve yedek üye olarak görev yapmış isimlerin, aktif görevde bulundukları dönemler dikkate alınarak bahis soruşturması kapsamına dâhil edilmesinin vakti gelmedi mi?…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Altını olan bayram etti! Bu rekor akıllara durgunluk verdi
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Spor
1 asırdan 10 yıl büyük kulüp ligden düşürülebilir: Tarihi belli oldu
1 asırdan 10 yıl büyük kulüp ligden düşürülebilir: Tarihi belli oldu
Real Madrid'ten flaş Arda Güler açıklaması: Resmi siteden duyurdular
Real Madrid'ten flaş Arda Güler açıklaması: Resmi siteden duyurdular