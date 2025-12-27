Hikmet Karaman Süper Lig'in en iyi 11'ini seçti

Teknik direktör Hikmet Karaman, Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'ini seçti.

Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik direktörlerinden olan Hikmet Karaman, Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'ini seçti.
Ligde ilk yarıyı Galatasaray lider bitirirken, Fenerbahçe 2., Trabzonspor 3. sırada yer aldı.
Peşinden de Göztepe, Beşiktaş ve Samsunspor sıralandı.

HİKMET KARAMAN'IN İLK YARI 11'İ

Hikmet Karaman, yayıncı kuruluş Beinsports'ta katıldığı programda ligin ilk yarısının en iyi 11'ini şöyle sıraladı:

LİS (Göztepe)
ZEKİ YAVRU (Samsunspor)

SKRİNİAR (Fenerbahçe)
DAVİNSON (Galatasaray)
HAİDARA (Kocaelispor

TORREİRA (Galatasaray)

CERNY (Beşiktaş)
OLULAİ (Trabzonspor)
ASENSİA (Fenerbahçe)

Barış Alper (Galatasaray)
Osimhen (Galatasaray)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

