Hikmet Karaman Süper Lig'in en iyi 11'ini seçti

Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik direktörlerinden olan Hikmet Karaman, Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'ini seçti.

Ligde ilk yarıyı Galatasaray lider bitirirken, Fenerbahçe 2., Trabzonspor 3. sırada yer aldı.

Peşinden de Göztepe, Beşiktaş ve Samsunspor sıralandı.

HİKMET KARAMAN'IN İLK YARI 11'İ

Hikmet Karaman, yayıncı kuruluş Beinsports'ta katıldığı programda ligin ilk yarısının en iyi 11'ini şöyle sıraladı:

Hikmet Karaman Fenerbahçe çıkışıyla şaşırttı

LİS (Göztepe)

ZEKİ YAVRU (Samsunspor)



SKRİNİAR (Fenerbahçe)

DAVİNSON (Galatasaray)

HAİDARA (Kocaelispor

TORREİRA (Galatasaray)

CERNY (Beşiktaş)

OLULAİ (Trabzonspor)

ASENSİA (Fenerbahçe)



Barış Alper (Galatasaray)

Osimhen (Galatasaray)