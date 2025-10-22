Hikmet Karaman Fenerbahçe çıkışıyla şaşırttı

Hikmet Karaman Fenerbahçe çıkışıyla şaşırttı
Yayınlanma:
Teknik direktör Hikmet Karaman Fenerbahçe'nin hücum hattıyla ilgili şaşırtan bir değerlendirmede bulundu. Nene ile Oğuz Aydın'ı kıyaslayan Karaman çıkışıyla gündem oldu.

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, Ümit Özat’ın YouTube kanalında Fenerbahçe’nin hücum hattını değerlendirdi.
Özellikle Oğuz Aydın ve Nene kıyaslamasıyla dikkat çeken Karaman, Sarı - Lacivertli taraftarlara net mesajlar verdi.

ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ

Karaman, Oğuz Aydın’ın çok yönlü oyun yapısına vurgu yaparak sosyal medyada gündem olan ve şaşırtan şu ifadeleri kullandı:

İki ayağını birden kullanan, dribbling yapan, koşan, giden, gelen...
Oynatacaksın kardeşim.
10 tane Nene eder Oğuz.
Bunu açık net söyleyelim, Fenerbahçe taraftarı bilsin bunu.

Bu çıkış, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Oğuz Aydın’ın son haftalardaki formu da yorumların merkezine yerleşti.

Oğuz Aydın'ın performansı dikkat çekiyor

HÜCUM ÜÇLÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Karaman, kendi ideal hücum üçlüsünü de paylaştı:

Diğer tarafa da Kerem’i koyarım.
En öne de Talisca’yı serbest bırakırım. Bizim takımımız bu.
Oğuz - Kerem Aktürkoğlu ve Talisca.

Bu açıklama, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu üzerinden alternatif diziliş tartışmalarını da beraberinde getirdi. Karaman'ın şaşırtan çıkışı sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

