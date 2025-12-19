Kenan Yıldız Juventus'ta En Değerli Oyuncu oldu

Juventus'ta forma giyen genç millî futbolcu Kenan Yıldız, kulüp tarafından kasım ayının en değerli oyuncusu olarak belirlendi. Ödül, taraftar oylarıyla sahibini buldu.

5 MAÇTA 2 GOL 1 ASİSTLİK PERFORMANS

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Kenan Yıldız'ın kasım ayındaki performansına dikkat çekildi. Açıklamada, oyuncunun ikisi Şampiyonlar Ligi'nde ve üçü Serie A'da olmak üzere toplam beş maça çıkıp 2 gol 1 asist yaptığı hatırlatıldı.

“2005 doğumlu oyuncu, Juventus taraftarları tarafından yılın sondan ikinci ayında takımın en iyi oyuncusu seçildi. Bianconeri, kasım ayında beş maç oynadı (ikisi Şampiyonlar Ligi'nde, üçü Serie A'da) ve Kenan iki gol attı ve bir asist yaptı. Norveç'te, Bodo/Glimt'e karşı galibiyeti getiren Openda'nın golüne asist yaparak önemli bir rol oynadı. Yıldız'ın iki golüyle kazanılan Cagliari maçında da aynı derecede önemli bir rol oynadı.

ÖDÜLÜNÜ ROMA MAÇI ÖNCESİNDE ALACAK

Yıldız, bu nedenle EA Sports Ayın MVP'si seçildi: Bu ödülü, 20 Aralık Cumartesi günü saat 20:45 CET'de Allianz Stadyumu'nda Roma ile oynanacak 2025 yılının son iç saha maçı öncesinde alacak.”

20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla şu ana kadar 21 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 6 gol attı