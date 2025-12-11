Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta 9 maçla tamamlandı. İngiliz devi Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü 3-0 yenerek 6. maçta 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Arsenal'i farklı galibiyete götüren golleri Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli attı.

Real Madrid, Arda Güler'in 58. dakikada oyuna girdiği maçta kendi sahasında Manchester City'e 2-1 mağlup oldu. İngiliz takımının golleri Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'tan gelirken ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti.

KENAN YILDIZ DONDU KALDI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, kendi sahasında Pafos'u 2-0'la geçti.

İtalyan takımının gollerini Weston McKennie ve Jonathan David attı.

84 dakika kaldığı sahada 2. golün pasını veren Kenan Yıldız, bir pozisyonda ayağına gelen fırsatı değerlendiremedi.

Golü kaçıran Kenan Yıldız, buna kendisi de inanamadı ve pozisyondan sonra çöküp kaldı.

Milli oyuncu büyük üzüntü yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR:

Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4

Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3

Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2

Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2