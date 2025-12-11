Şampiyonlar Ligi maçında skandal: Sebebi sonradan anlaşıldı

Şampiyonlar Ligi maçında skandal: Sebebi sonradan anlaşıldı
Yayınlanma:
Villarreal - Kopenhag karşılaşması öncesi seremonide yaşanan büyük bir hata Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti. Skandal olay sonrası futbolcular ve taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Villarreal, sahasında Kopenhag’ı ağırladı. Mücadeleye damga vuran olay ise maç öncesi seremonide yaşandı. Futbolun en prestijli turnuvasının sembolü olan Şampiyonlar Ligi marşı yerine yanlışlıkla UEFA Avrupa Ligi marşı çalındı.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Estadio de la Ceramica Stadı’nda yaşanan bu büyük hata karşısında futbolcuların gülümseyerek birbirlerine baktıkları görüldü.

SEBEBİ SONRADAN ANLAŞILDI

Oyuncular, yaşananları ilk başta bir şaka sandı ancak durumun ciddi bir aksaklık olduğu kısa sürede anlaşıldı. İspanyol kulübünün konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Skandalla ilgili olarak UEFA'nın da Villarreal'dan savunma istediği belirtildi.

İŞTE O ANLAR:

TRABZONS'UN ESKİ YILDIZI CORNELIUS KURTARDI

Maçın sonucunda ise Kopenhag, 90. dakikada eski Trabzonsporlu Andreas Cornelius’un attığı golle Villarreal’i 3-2 mağlup etti. Ancak karşılaşmanın öncesinde yaşanan marş skandalı, mücadeleye damgasını vurdu.

vill.jpg

Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan bu organizasyon hatası, futbol tarihine ilginç bir detay olarak geçti. UEFA'nın İspanyol temsilcisine para cezası vermesi bekleniyor.

