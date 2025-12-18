Fenerbahçe havalara uçtu: İşte bunu bekliyorlardı

Fenerbahçe havalara uçtu: İşte bunu bekliyorlardı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun beklediği sonunda oldu. Fenerbahçe havalara uçtu. Bunu bekliyorlardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17. hafta maçında 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’de Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertli takım bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'den çok sert Mert Hakan Yandaş açıklamasıFenerbahçe'den çok sert Mert Hakan Yandaş açıklaması

Devamında sahaya geçen oyuncular burada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptılar.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla noktalayacak.

TEDESCO'YU SEVİNDİREN GELİŞME

Fenerbahçe'nin antrenmanında teknik direktör Domenico Tedesco'yu sevindiren bir de gelişme yaşandı.

whatsapp-image-2025-12-18-at-14-43-43.jpeg

Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü'nün antrenmana çıkması havalara uçurdu. Çağlar Söyüncü'nün kısa süre sonra oynayabilecek duruma gelebileceği belirtildi.
Tedesco'nun böylece savunmada alternatifler nedeniyle rahatlayacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Spor
Kerem Demirbay kararını verdi
Kerem Demirbay kararını verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcuyu Mourinho istedi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcuyu Mourinho istedi