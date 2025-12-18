Fenerbahçe havalara uçtu: İşte bunu bekliyorlardı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17. hafta maçında 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’de Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli takım bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Devamında sahaya geçen oyuncular burada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptılar.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla noktalayacak.

TEDESCO'YU SEVİNDİREN GELİŞME

Fenerbahçe'nin antrenmanında teknik direktör Domenico Tedesco'yu sevindiren bir de gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü'nün antrenmana çıkması havalara uçurdu. Çağlar Söyüncü'nün kısa süre sonra oynayabilecek duruma gelebileceği belirtildi.

Tedesco'nun böylece savunmada alternatifler nedeniyle rahatlayacağı ifade edildi.