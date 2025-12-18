Fenerbahçe'den çok sert Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe'den çok sert Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oyuncusu Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken bir açıklamada buludu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette hediye edilen imzalı Fenerbahçe formasının gündem olmasının ardından Sarı - Lacivertli kulüp dikkat çeken bir açıklama yayınladı.
Bakan Yılmaz Tunç'a takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması üzerine sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklamada oldukça sert ifadeler yer aldı.

Sarı - Lacivertli kulüp, bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a takdim edilen formanın, Başkan Sadettin Saran tarafından kulüp adına sunulduğu ifade edildi. Formanın, takım kadrosunda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalandığı vurgusu yapıldı. Resmi ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra forması olduğuna dikkat çekildi.

Formada imzası bulunan futbolculardan biri hakkında devam eden adli sürecin, ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemeyeceği açıklandı. Bu yöndeki yorumların hukuki gerçeklikten uzak ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Yapılan açıklamada ayrıca, hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine her koşulda Fenerbahçe'nin saygı duyduğu vurguladı. Devlet makamlarının, kulübün veya başkanın devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.
Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.
Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez.
Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.
Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir.
Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

