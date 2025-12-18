Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcuyu Mourinho istedi

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcuyu Mourinho istedi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'ya Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı futbolcuyu almak istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz'in Benfica takımının başına geçen teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği belli oldu.
Portekizli hocanın sarı lacivertli takımda kadro dışı kalan futbolcuyu istediği belirtildi.
Haberi İtalyan basınından La Gazetta Dello Sport verdi.

Fenerbahçe'de önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmış, ardından da Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao onlara eklenmişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

whatsapp-image-2025-12-18-at-15-39-37.jpeg

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BİR ANDA KIYMETE BİNDİ

Becao bir anda kıymete bindi.
İtalyan gazetesine göre Genoa ve Fiorentina'nın ilgilendiği Becao'yu Mourinho da Benfica'ya transfer etmek istiyor.

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe, Becao'yu 2023- 2024 sezonunda Fenerbahçe'ye İtalyan kulübü Udinese'den 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Becao, 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

