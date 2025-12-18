Kerem Demirbay kararını verdi

Kerem Demirbay kararını verdi
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Eyüpspor’a transfer olan Kerem Demirbay kararını verdi. Yıldız futbolcu yeni macerasında İstanbul dışına çıkmayacak.

Kerem Demirbay Eyüpspor’la yollarını ayırma kararı verirken detaylar da belli oldu.
Sezon başında Eyüpspor’a transfer olan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Süper Lig’de 15 maçta görev aldı ve bir asist yaptı. Beklentilerin altında kalan oyuncu, sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAYACAK

Demirbay’ın önceliği kariyerine İstanbul’da devam etmek. Tecrübeli futbolcu şu anda ligde yabancı statüsünde forma giyiyor. Kerem'in İstanbul dışında bir takıma sıcak bakmadığı öğrenildi.

ALMANYA DOĞUMLU

Almanya doğumlu Kerem Demirbay, Schalke ve Dortmund altyapılarında yetişti.
2013’te Hamburg’a transfer oldu, Kaiserslautern ve Fortuna Düsseldorf’ta kiralık oynadı.
2016’da 5 milyon euro bedelle Hoffenheim’a geçti. Üç sezonda 88 maçta 12 gol, 25 asist üretti.
2019’da 32 milyon euro karşılığında Leverkusen’e transfer oldu. Burada 149 maçta 15 gol, 27 asist kaydetti.

GALATASARAY'DA 2 ŞAMPİYONLUK

2023 yazında Galatasaray’a imza attı. Sarı - Kırmızılı formayla 76 maça çıktı, 7 gol ve 9 asist yaptı.
Galatasaray’da 2 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşadı.
Kerem Demirbay’ın Eyüpspor macerası kısa sürerken, tecrübeli oyuncunun yeni durağının yine İstanbul’da olması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

