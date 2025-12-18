Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu

Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu. Sarı - Kırmızılı takımın I Grubu'nda mücadele edeceği bildirildi.

Galatasaray, I Grubu'nda Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile eşleşirken, diğer 2 rakibi ise play-in maçlarının ardından belli olacak.

SON 16 TURU 20 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Sarı - Kırmızılı ekip, Hapoel Holon-Trapani Shark ile Mersinspor-Le Mans Sarthe Basket eşleşmelerinin galipleriyle grup müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

2024/11/07/hbgs.jpgBu arada Türk temsilcilerinden TOFAŞ da play-in mücadelesinde Fransa'nın Cholet Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek. TOFAŞ, rakibine üstünlük kurması halinde son 16 turunda J Grubu'nda yer alacak.
Son 16 turu 20-21 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Grup mücadeleleri 17-18 Mart'ta sona erecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray MCT Technic, 2025-2026 FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezon grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselmeye hak kazandı.
4 takımdan oluşan son 16 turu grup maçlarına sahne olacak etapta takımımızın rakipleri de belli oldu.
Galatasarayımız; A grubunda 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile eşleşirken diğer rakipleri play-in maçları ardından kesinlik kazanacak.
Buna göre gruptaki diğer ekipler; C Grubu ikincisi İsrail temsilci Hapoel Holon ile D Grubu üçüncüsü İtalyan Trapani Sharks ve G Grubu ikincisi Türkiye’den Mersin Spor Kulübü ile H Grubu üçüncüsü Fransız Le Mans maçları galipleri ile olacak.
6 Ocak, 8 Ocak ve 13-14 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak play-in etabı ardından Galatasaray MCT Technic’in de yer aldığı dört takım son 16 turunda grup maçlarına çıkacak. Son 16 turu maçları 20-21 Ocak 2026’da başlayacak. Son 16 turu grup maçları 17-18 Mart 2026’da sona erecek.
Nisan ayında yapılacak çeyrek final maçlarının ardından final dörtlüsü 7-10 Mayıs 2026’da karşı karşıya gelecek. Final maçlarının oynanacağı salon daha sonra açıklanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

