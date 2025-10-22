Türk spor medyasının duayen isimlerinden Şansal Büyüka, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yönetim performansını ve takımın yükselen grafiğini değerlendirdi.

Efsane spor adamı, özellikle Leroy Sane’nin son haftalardaki çıkışı ve kulübün saha dışı stratejileri üzerine dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Büyüka, sezon başında umursamaz bir görüntü sergileyen Leroy Sane’nin son dönemdeki performansını şöyle değerlendirdi:

Leroy Sane'nin zaten bu patlamayı yapması gerekirdi.

Küflenmedi, Bayern Münih'te devamlı oynuyordu fakat parasal konuda anlaşma sağlanamamıştı.

Biraz sezona umursamaz başladı, burayı küçümsedi ama sonra yedek kaldı ve kendine geldi.

Okan Buruk bu kadar şöhretli, kaprisli adamı çok iyi yönetiyor.

Büyüka: Sane küflenmedi

Sane’nin ikinci goldeki bitiriciliğine de dikkat çeken Büyüka, "Başka bir adam olsaydı kaçırabilirdi" diyerek oyuncunun kalitesini vurguladı.

Galatasaray’ın Başakşehir maçında sonradan oyuna giren dört oyuncusunun bile Türkiye’nin her takımında ilk 11 oynayabileceğini belirten Büyüka, Sarı - Kırmızılıların kadro derinliğine dikkat çekti.

DURSUN ÖZBEK'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Başkan Dursun Özbek’in hem sportif hem de diplomatik başarılarına değinerek şunları söyledi:

HÜKÜMETLE İYİ GEÇİNİYOR

Dursun Özbek hükümetle iyi geçiniyor. Çekirdekten esnaf bir adam. Galatasaray yeni 75 milyon Euro’lar ödeyerek başka transferler yapabilir. Rakipsiz bir Galatasaray görüyoruz.

Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi uyardı

Büyüka, Galatasaray’ın projelerden elde ettiği gelir artışının ligdeki dengeleri değiştirdiğini savundu. Türkiye Ligi’nin artık Bundesliga ve Fransa Ligi’ne benzemeye başladığını ifade ederek, diğer büyük kulüpler için uyarıda bulundu:

"AYAĞINI DENK ALSINLAR"