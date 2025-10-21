Dursun Özbek talimatı verdi: 6 taksit yapılacak

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Galatasaray, ilk hedefi Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turuna kalmak olarak belirledi.

Galatasaray Spor Kulübü’nde mali disiplin ve oyuncu memnuniyeti bu sezon yönetimin listesinin en başında geliyor.

Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla Sarı - Kırmızılı yönetim, futbolculara yönelik önemli bir ödeme hamlesi gerçekleştirdi.

PRİM VE ÖDEMELER HESAPLARA YATTI

Geçtiğimiz hafta cuma günü, Galatasaray futbol takımının oyuncularına maaş ve prim ödemeleri yapıldı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu sezon boyunca ödemelerin zamanında yapılması için yönetim büyük bir titizlikle hareket ediyor.

6 TAKSİT YAPILACAK

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray

2023 - 2024 sezonunda kazanılan şampiyonluk sonrası futbolculara verilecek primlerin de ödeme planı netleşti. Sarı - Kırmızılı yönetim, toplam prim tutarını 6 taksit halinde oyuncuların hesaplarına yatırma kararı aldı. Bu konuda futbolculara önceden bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Galatasaray Mağazacılık A.Ş. halka açılıyor. Hedef 2000 mağaza ve 10 milyon euro gelir. Galatasaray Spor Kulübü, uzun süredir gündemde olan önemli bir adımı nihayet hayata geçiriyor. Başkan Dursun Özbek, son Divan Kurulu toplantısında Galatasaray Mağazacılık A.Ş.'nin Mayıs ayında halka arz edileceğini resmen duyurdu.

1.6 MİLYARLIK GELİR

Başkan Özbek, şirketin mali performansına dair çarpıcı veriler paylaştı. 2023 yılında 3.2 milyar TL ciroya ulaşan Galatasaray Mağazacılık A.Ş., 2024’ün ilk üç ayında ise 1.6 milyar TL gelir elde etti.

KAVUKCU'YA YENİ GÖREV

Özbek, şirketin büyüme stratejisi kapsamında Abdullah Kavukcu’ya önemli bir görev verdi. Kavukcu’nun liderliğinde, başka bir marka ile yapılacak ortaklık sayesinde mağaza sayısının 2 bine çıkarılması planlanıyor. Bu genişleme ile aylık 10 milyon euro gelir hedefleniyor.

ELEŞTİRİLER DE VAR

Ancak Divan Kurulu toplantısında herkes aynı fikirde değildi. Galatasaray Kulübü üyesi Ayhan Özmızrak, mağazacılık faaliyetlerinin performansını eleştirdi. Özmızrak, üst üste gelen şampiyonluklara ve beşinci yıldızın kazanılmasına rağmen, şirketin cirosunun sadece yüzde 7 arttığını ve dönem karının yüzde 18 azaldığını vurguladı.