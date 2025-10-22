Galatasaraylı futbolcu ülkesine gidiyor: Okan Buruk kötü haberi verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i konuk eden Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

ÜLKESİNE GİDİYOR

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Lucas Torreira’nın babasının kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Buruk, oyuncunun 23 Ekim Perşembe günü ülkesi Uruguay’a gideceğini aktardı.

“GERÇEKTEN ZOR DURUM”

Okan Buruk açıklamasında "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum” dedi.

“HER ŞEYE RAĞMEN BU MAÇTA OYNAMAK İSTEDİ”

Konuşmasına devam eden Okan Buruk, "Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de… Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor” sözlerini sarf etti.