Arda Güler ödül aldı: Annesi ve ablası gözyaşlarına boğuldu

Bolu Platformu ile Batı Karadeniz Otelciler Derneği tarafından yılın sporcusu seçilen Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler için Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan bir otelde tören düzenlendi. Törene, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kentte bulunan otellerin sahipleri ve yetkilileri ile Arda Güler’in yakınları ve davetliler katıldı.

Arda Güler'in ablası Nurgül Güler gözyaşlarını tutamadı

''BOLU BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ''

Memleketi Bolu’da yılın sporcusu ödülünü alan Arda Güler, törene videolu mesaj göndererek, “Oradaki tüm hemşerilerime selamlar, sevgiler. Bugün aranızda ailemle birlikte bu gururu sizlerle orada yüz yüze paylaşmayı çok isterdim. Bolu benim için çok değerli. Tatillerimi orada geçirmeyi çok seviyorum. Ülkemizin her yeri cennet gibi ama Bolu’nun yerleri benim için çok ayrı. Her zaman söylerim, benim en büyük gücüm bana inanan, beni destekleyen, dualarını eksik etmeyen insanlar. Ülkemi temsil ediyor olmak sizi gururlandırmak benim için paha biçilemez. Sizi çok seviyorum. Bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.

Burak Yılmaz söz verdi

Bazı ünlü futbolcular ve teknik adamlar da törene Arda Güler ile ilgili çektikleri videoları gönderdi. Yılın sporcusu ödülü alan yıldız futbolcu Arda Güler’in ödülünü babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ile ablası Nurgül Güler aldı.

Arda Güler'in annesi Serap Güler de duygusal anlar yaşadı

''HİÇBİR ZAMAN YOLUNDAN VAZGEÇMEDİ''

Törende konuşan Ümit Güler, oğlunun inançla mücadeleyle yol yürüdüğünü belirterek, “Geldiği yer yalnızca yeteneğiyle yalnızca çalışmayla açıklanamaz. Bu yol sabırla, inançla, mücadeleyle yürümüş bir yoldur. Zaman zaman zorlandı ama hiçbir zaman yolundan vazgeçmedi. Bir baba olarak en büyük mutluluğum şudur. Oğlumun başarısından çok karakteriyle anılıyor olması, iyi bir evlat olduğu futbolundan daha çok benim duyduğum kelimeler bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bu süreçte emeği geçen herkese hocalarına, yol arkadaşlarına, dualardan bir an olsun eksik etmeyen annesine, hep yanında olan ablasına her zaman destek olan sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Var olun” diye konuştu.

Anne Serap Güler ise “Bana o kadar çok duygu yüklenmesi yapıldı ki bugün yine çok gururluyum, çok duyguluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslında hazırladığım cümlelerim kelimelerim vardı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende Arda Güler’in annesi Serap Güler ile ablası Nurgül Güler, gözyaşlarına boğuldu. Törende ayrıca Güler’in ailesine Seymen Erbayoğlu tarafından yapılan Arda Güler heykeli edildi.