"Ümitli konuşamıyorum"

"Ümitli konuşamıyorum"
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'ın 5-1'lik Frankfurt hezimeti sonrası Sarı Kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş umutsuz konuştu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ağır yenilgiyle taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.
Sarı - Kırmızılıların Avrupa'daki bu kötü oyunu eski futbolcu ve yorumcu Hasan Şaş'ın tepkisini çekti. SporON YouTube kanalında konuşan Şaş, hem oyuncu performanslarını hem de Okan Buruk'un teknik tercihlerini sert bir dille eleştirdi.

İlkay Gündoğan'dan acı itirafİlkay Gündoğan'dan acı itiraf

Hasan Şaş, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki yetersizliğini fiziksel mücadele eksikliğiyle ilişkilendirdi:

Avrupa'da bir fazla koşmazsanız, bir fazla konsantre olmazsanız, Norveç takımıyla bile oynasanız başarılı olamazsınız.
Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane...
Kaç tane ikili mücadele kazandınız?
Kabullenemiyorum.
Galatasaray'ın 7 maçı var ama ümitli konuşamıyorum.

Şaş, Frankfurt maçında etkisiz kalan Leroy Sane'yi hedef aldı:

Maç 1-0 iken Sane'nin birebirde geçebileceği 5-6 pozisyon vardı.
Ama o heyecan, o tempo yerine Galatasaray'ın el frenini çeken oyuncu oldu.
Bu kabul edilebilir değil. Hala bu maçı sindiremedim.

OKAN BURUK'A SERT ELEŞTİRİ

HAsan Şaş, Okan Buruk'a da sert eleştirilerde bulundu. Savunma hattındaki tercihlere de değinen Şaş, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in uyumuna dikkat çekti:

Bu ikiliyi bozmam.
Singo-Sanchez ikilisini bir maçta görmediyseniz, Abdülkerim-Sanchez devam etmeli.
Gollerin çoğu bu değişiklikten geldi. Singo adamı geriden takip ediyor, sağ bekte oynayamaz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Spor
Okan Buruk soruya sinirlendi: Verdiği cevap sonrası ortam buz kesti
Okan Buruk soruya sinirlendi: Verdiği cevap sonrası ortam buz kesti
Mustafa Denizli'nin aklı karıştı
Mustafa Denizli'nin aklı karıştı
Kerem Aktürkoğlu'na darbe en yakınından geldi
Kerem Aktürkoğlu'na darbe en yakınından geldi