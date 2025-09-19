Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ağır yenilgiyle taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Sarı - Kırmızılıların Avrupa'daki bu kötü oyunu eski futbolcu ve yorumcu Hasan Şaş'ın tepkisini çekti. SporON YouTube kanalında konuşan Şaş, hem oyuncu performanslarını hem de Okan Buruk'un teknik tercihlerini sert bir dille eleştirdi.

Hasan Şaş, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki yetersizliğini fiziksel mücadele eksikliğiyle ilişkilendirdi:

Avrupa'da bir fazla koşmazsanız, bir fazla konsantre olmazsanız, Norveç takımıyla bile oynasanız başarılı olamazsınız.

Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane...

Kaç tane ikili mücadele kazandınız?

Kabullenemiyorum.

Galatasaray'ın 7 maçı var ama ümitli konuşamıyorum.

Şaş, Frankfurt maçında etkisiz kalan Leroy Sane'yi hedef aldı:

Maç 1-0 iken Sane'nin birebirde geçebileceği 5-6 pozisyon vardı.

Ama o heyecan, o tempo yerine Galatasaray'ın el frenini çeken oyuncu oldu.

Bu kabul edilebilir değil. Hala bu maçı sindiremedim.

OKAN BURUK'A SERT ELEŞTİRİ

HAsan Şaş, Okan Buruk'a da sert eleştirilerde bulundu. Savunma hattındaki tercihlere de değinen Şaş, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in uyumuna dikkat çekti: