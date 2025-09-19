İlkay Gündoğan'dan acı itiraf

Galatasaray'ın Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçın ardından İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Frankfurt'a 5-1 yenilmesinin ardından İlkay Gündoğan itirafta bulundu.

İlkay, "İyi değildik, basit ve Şampiyonlar Ligi'nde her takımın cezalandıracağı hatalar yaptık" dedi.

Yenilgiye üzüldüklerini belirten İlkay, şu ifadeleri kullandı:

"Maça çok iyi başladık. İlk 35-40 dakika skoru bulduk. İkinci golü de atabilecek pozisyonlara girdik. Çok basit goller yedik. Bu da bizi mutsuz etti. İkinci yarıya 3-1 geride başlamak bizim için zordu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef yeterli olmadı. İyi değildik, basit ve Şampiyonlar Ligi'nde her takımın cezalandıracağı hatalar yaptık.

Bu bizim için bir ders olmalı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi rakipler bizi bekliyor. Umarım bu maçtan öğreniriz. Bu takıma inanıyorum. Burada çok büyük kalite görüyorum. İnşallah bunu ders olarak görüp Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz puanları alırız."

