Ümit Özat: 3 puan Okan Buruk'un riskine yazar
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 9’a yükselttiği karşılaşma, SkySpor YouTube kanalında Ümit Özat tarafından detaylı şekilde yorumlandı. Özat, galibiyetin mimarı olarak teknik direktör Okan Buruk’u gösterdi.
"OKAN BURUK'A YAZAR"
Ümit Özat, “Bu galibiyet Okan Buruk’a yazar. Risk aldı, 60’ı 70’i beklemedi, Barış Alper Yılmaz’ı oyuna aldı. Maçı kaybetseydi 1 puanı arar duruma gelirdi. Çift santrfora döndü, risk aldı” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’da disiplin var: Beşiktaş’ta kayıp 100 milyon euro
Özat, Ajax’ın eski gücünde olmadığını kabul etse de galibiyetin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı:
Kimse ‘Ajax eski Ajax değil’ demesin.
Bunu hepimiz biliyoruz ama galibiyeti de küçümsemek yanlış olur.
Maçın ikinci yarısında etkili olan Leroy Sane ve hat-trick yapan Victor Osimhen için ise özel bir parantez açtı:
Sane ilk yarı tutuktu ama ikinci yarı çok iyi işler yaptı.
Osimhen’e ‘Al da at’ dedi.
Adam eksiltip oraya kesmesi tam da Sane’den beklenen şey.
Taraftarın eleştirdiği Barış Alper Yılmaz için ise Özat, ekonomik ve sportif açıdan önemli bir uyarıda bulundu:
Barış’a kızmakla çok haksızlar.
Oyuncuyu kaybetmek kolay.
Daha bir ay önce 35-40 milyon Euro’yu reddettin.
Bu parayı kaybedecek lükste değilsin.
Bir daha 25 gelir mi, o da tartışılır.