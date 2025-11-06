Galatasaray’da disiplin var: Beşiktaş’ta kayıp 100 milyon euro

Yayınlanma:
Telegol moderatörü Serhat Ulueren, Galatasaray’ın yönetim anlayışını överken Beşiktaş’ta son iki yılda kaybolan bütçeye dikkat çekti. Ulueren’e göre Galatasaray’da kimsenin dokunulmazlığı yok.

Telegol programında konuşan spor yorumcusu Serhat Ulueren, Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş’ı yönetim ve futbol disiplini açısından karşılaştırdı.
Ulueren, Galatasaray’ın son dönemdeki kararlı tavrını övgüyle anlatırken, Beşiktaş’ta mali şeffaflık eksikliğine dikkat çekti.

2024/11/07/hbgs.jpg

ERDEN TİMUR ÖRNEĞİ

Galatasaray'da Erden Timur'un sürpriz ayrılığına dikkat çeken Ulueren, "Galatasaray’da cebinden para veren adam bile gönderildi. Neden? Çünkü yanlış transferler yaptı. Beşiktaş’ın son 2 senesinde 100 milyon Euro’nun nerede olduğu belli değil. Kimse bu paranın nereye gittiğini bilmiyor" dedi.

Ulueren, Galatasaray’da futbolcuya dayalı sistemin olmadığını ve kulübün oyuncu merkezli değil, sistem merkezli ilerlediğini savundu. Özellikle kadro dışı kalan oyunculara karşı gösterilen tavrın, kulübün istikrarını koruduğunu belirtti.

2025/05/17/rafa1.jpg
"RAFA SILVA OYNAMAK İSTEMİYOR"

Beşiktaş'a değinen Serhat Ulueren, "Rafa Silva, Beşiktaş’ta oynamak istemiyor. Fenerbahçe’de kadro dışı kalanlar kavga ediyor. Bunu Galatasaray’da yapsanıza hadi. Yapamazlar. Çünkü yerine oynayacak adam bulunur. Barış Alper Yılmaz’ı hemen paketlediler. Yarın Icardi bardağı taşırsa onun da gözünün yaşına bakmazlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
