Guendouzi derbide oynayacak mı: Sabırsızlanıyorum

Guendouzi derbide oynayacak mı: Sabırsızlanıyorum
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Fransız futbolcu Guendouzi'yi dün renklerine bağladı. Guendouzi Galatasaray derbisinde oynayacak mı? "Sabırsızlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe, ara transferin en önemli transferini dün yaptı. Sarı lacivertliler, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Şimdi gözler teknik direktör Domenico Tedesco'da. Guendouzi yarınki Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

GUENDOUZI SABIRSIZ

Matteo Guendouzi'nin uçakla İstanbul'a gelirken yöneticilere hazır olduğunu bildirerek Galatasaray derbisinde oynamak istediğini söylemişti. Fransız futbolcu, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra da şu ifadeleri kullandı:

Hasan Şaş'ın "Öyle bir orta sahayı Türkiye'ye bırakmazlar" dediği Guendouzi İstanbul'daHasan Şaş'ın "Öyle bir orta sahayı Türkiye'ye bırakmazlar" dediği Guendouzi İstanbul'da

"Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.
Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.”

YENİ TRANSFERLER KADRODA MI?

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor.

2024/11/08/hbfb.jpgİtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. Fransız futbolcuyla ilgili karar bugün yapılacak antrenmanın ardından verilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Spor
Bahis soruşturmasında flaş gelişme: Şampiyon değişebilir
Bahis soruşturmasında flaş gelişme: Şampiyon değişebilir
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı cezaevinde maç yaptı: Silivri'de ayak tenisi turnuvası
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı cezaevinde maç yaptı: Silivri'de ayak tenisi turnuvası