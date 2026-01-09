Guendouzi derbide oynayacak mı: Sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe, ara transferin en önemli transferini dün yaptı. Sarı lacivertliler, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Şimdi gözler teknik direktör Domenico Tedesco'da. Guendouzi yarınki Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

GUENDOUZI SABIRSIZ

Matteo Guendouzi'nin uçakla İstanbul'a gelirken yöneticilere hazır olduğunu bildirerek Galatasaray derbisinde oynamak istediğini söylemişti. Fransız futbolcu, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra da şu ifadeleri kullandı:

Hasan Şaş'ın "Öyle bir orta sahayı Türkiye'ye bırakmazlar" dediği Guendouzi İstanbul'da

"Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.

Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.”

YENİ TRANSFERLER KADRODA MI?

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor.

İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. Fransız futbolcuyla ilgili karar bugün yapılacak antrenmanın ardından verilecek.