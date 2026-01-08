Hasan Şaş'ın "Öyle bir orta sahayı Türkiye'ye bırakmazlar" dediği Guendouzi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Fransız futbolcu Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi.

Guendouzi Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, ''Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız'' ifadelerini kullandı.

HASAN ŞAŞ ''BIRAKMAZLAR'' DEMİŞTİ

Eski futbolcu ve yorumcu Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde Matteo Guendouzi ile ilgili açıklama yapmıştı.

Hasan Şaş, Guendouzi'yi Fenerbahçe'ye ''bırakmayacaklarını'' dile getirmişti.

Şaş yaptığı açıklamada, ''Guendouzi'yi inan bana şu an Manchester United onu çoktan almıştı. Bırakmazlar. Hem Fransa Milli Takımı'nda ara ara gidip gelen, hem işte Marsilya ve Lazio'da oynayan bir oyuncu. Bırakmazlar. Öyle bir orta sahayı o yaşta Türkiye'ye bırakmazlar. Niye bırakmıyorlar onu düşünsünler'' demişti.

GÜNDEM OLDU

Hasan Şaş'ın bu sözleri, Guendouzi'nin İstanbul'a gelmesinin ardından gündem oldu.