UEFA’dan TFF’ye yakın takip: Gözlemci görevlendirecek

Türk futbolunda son dönemde art arda yaşanan gelişmeler Avrupa futbolunun gündemine de taşındı. Hakem soruşturması, bahis dosyası ve futbol yöneticilerinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi sonrasında UEFA'nın Türkiye'deki gelişmeleri mercek altına aldığı öne sürüldü.

Fatih Doğan'ın haberine göre UEFA, Türk futbolundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. UEFA'nın Türkiye'deki olağanüstü gelişmeleri yerinde izlemek amacıyla gözlemci göndermeye hazırlandığı belirtildi.

UEFA’DAN YAKIN TAKİP

UEFA'nın yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'deki futbol ortamıyla ilgili bilgi topladığı ve süreci yakından izlediği aktarıldı.

Avrupa futbolunun yönetim organının özellikle hakem soruşturması ve bahis dosyasındaki gelişmelere odaklandığı ifade edildi.

HAKEM SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

"Hakemler dosyası" olarak gündeme gelen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL’DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın devamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de gözaltına alındığı belirtildi.

Hakemlere yönelik soruşturmanın kapsamı ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, UEFA'nın da gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

448 YÖNETİCİ SEVK CEZASI ALDI

Türk futbolundaki bir diğer önemli gelişme ise bahis soruşturması oldu.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'den toplam 448 yönetici, "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından UEFA'nın Türkiye'deki futbol yönetimi, hakemlik sistemi ve bahis soruşturmasına ilişkin süreci yakından takip etmeye başladığı iddia edildi.

UEFA GÖZLEMCİ GÖNDERECEK

Fatih Doğan'ın haberinde yer alan bilgilere göre UEFA'nın Türkiye'ye gözlemci gönderme hazırlığında olduğu öğrenildi.

UEFA'nın gerçekleştirmesi beklenen incelemenin kapsamı ve gönderilecek gözlemcilerin hangi konular üzerinde çalışma yapacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.