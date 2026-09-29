UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar: Elimize kimse su dökemedi!

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı. İşte toplu sonuçlar. Elimize kimse su dökemedi!

Gecenin en farklı mağlubiyetini milli takımımız aldı.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi 2. Grup maçında Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 mağlup kapatan milli takım, ikinci yarıya golle başlayıp umutlansa da bir gol daha yedi ve maça havlu attı. Millilerimiz grupta 2. maçta 2. yenilgisini aldı.

Ligin ikinci haftası, bugün oynanancak 10 maçlarla tamamlanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

A Ligi

1. Grup:

Türkiye-İtalya: 1-4

Belçika-Fransa: 0-1

B Ligi

2. Grup:

Gürcistan-Ukrayna: 0-0

Kuzey İrlanda-Macaristan: 0-0

4. Grup:

Romanya-Bosna-Hersek: 2-4

İsveç-Polonya: 3-1

C Ligi

2. Grup:

Ermenistan-Karadağ: 2-3

Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0