Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar: Elimize kimse su dökemedi!

UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar: Elimize kimse su dökemedi!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. haftada 8 maç oynandı. İşte toplu sonuçlar. Elimize kimse su dökemedi!

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar: Elimize kimse su dökemedi!

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı. İşte toplu sonuçlar. Elimize kimse su dökemedi!

Hacıosmanoğlu ve Montella: İstifa için neyi bekliyorsunuzHacıosmanoğlu ve Montella: İstifa için neyi bekliyorsunuz

Gecenin en farklı mağlubiyetini milli takımımız aldı.
A Milli Futbol Takımı, A Ligi 2. Grup maçında Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 mağlup kapatan milli takım, ikinci yarıya golle başlayıp umutlansa da bir gol daha yedi ve maça havlu attı. Millilerimiz grupta 2. maçta 2. yenilgisini aldı.
Ligin ikinci haftası, bugün oynanancak 10 maçlarla tamamlanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

A Ligi
1. Grup:
Türkiye-İtalya: 1-4
Belçika-Fransa: 0-1

B Ligi
2. Grup:
Gürcistan-Ukrayna: 0-0
Kuzey İrlanda-Macaristan: 0-0
4. Grup:
Romanya-Bosna-Hersek: 2-4
İsveç-Polonya: 3-1

C Ligi
2. Grup:
Ermenistan-Karadağ: 2-3
Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım UEFA Türkiye İtalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro