UEFA Uluslar Ligi'nde tarihi kriz: Soykırıma karşı oynuyoruz

UEFA Uluslar Ligi'nde futbolun önüne geçen siyasi kriz gündeme damga vurdu. Karşılaşma öncesinde İrlanda Cumhuriyeti cephesinde maça yönelik tepkiler yükselirken, teknik direktör Heimir Hallgrimsson'un “Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz” sözleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MAÇ ÖNCESİ KRİZ BÜYÜDÜ

Karşılaşmanın oynanmasına saatler kala İrlanda Cumhuriyeti cephesindeki tartışmalar yeniden alevlendi. Futbolcuların maç konusunda yaşadığı rahatsızlık gündeme gelirken, karşılaşma öncesindeki hazırlıklarla ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Yaşananlar nedeniyle maçın akıbeti ve organizasyonun nasıl ilerleyeceği konusunda soru işaretleri oluştu.

“SOYKIRIMA KARŞI OYNUYORUZ”

İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson'un daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

İzlandalı teknik adam, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz.”

Bu sözler karşılaşma öncesindeki siyasi tartışmaların daha da büyümesine neden oldu.

FUTBOLCULARIN TUTUMU MERAK KONUSU

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda bazı futbolcuların karşılaşmanın yarattığı siyasi atmosferden rahatsız olduğu yönündeki açıklamalar da gündeme geldi.

Öte yandan İrlanda Futbol Federasyonu, karşılaşmaların oynanması yönündeki kararını koruyor. Federasyonun daha önceki açıklamalarında maçların boykot edilmesinin sportif ve mali sonuçları olabileceğine dikkat çekilmişti.

SAHADAKİ PUAN HESABI GERİ PLANDA KALDI

İki takım da gruptaki ilk karşılaşmalarından puansız ayrılmıştı. İrlanda Cumhuriyeti, Kosova'ya 1-0 mağlup olurken diğer takım Avusturya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönmüştü.

Ancak karşılaşma öncesinde yaşanan siyasi tartışmalar, gruptaki puan hesaplarının önüne geçti. Gözler şimdi maçın nasıl bir atmosferde oynanacağına çevrilmiş durumda.