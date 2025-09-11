UEFA Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin Metropolitano Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumu açıkladı

METROPOLITANO STADI'NDA OYNANACAK

UEFA'nın açıklamasına göre 2027 Şampiyonlar Ligi final maçı, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Metropolitano Stadı

SÜPER KUPA SALZBURG'DA

Avusturya'nın Salzburg şehri ise 2026 UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapacak.

KADINLAR FİNALİ DE VARŞOVA'DA

Ayrıca 2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynanmasına karar verildi.

DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI TANINDI

Öte yandan UEFA, kulüplere uzun süreli sakatlığı veya hastalığı bulunan bir oyuncu için Avrupa kadrolarında değişiklik yapma hakkı tanıdı. Kadrodaki futbolcu sayısının haksız yere azalmamasını ve oyuncuların ek iş yükü baskısından korunmasını sağlamak amacıyla Avrupa kupalarının lig aşamasında 6. hafta maçlarına kadar bir oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişiklik onaylandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

