Nihat Özdemir'e yine kötü haber geldi: Bir türlü olmadı

İspanya La Liga’nın 4. haftasında Barcelona sahasında Valencia ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına çıkacak olan Barcelona’da gelen haberler taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

NOU CAMP’TA OYNAYAMAYACAKLAR

İspanyol ekibi yaptığı açıklama Nou Camp’taki inşaat çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle karşılaşmanın Estadi Johan Cruyff’ta oynanacağını duyurdu.

SADECE 6 BİN KİŞİLİK KAPASİTESİ VAR

Barcelona’nın antrenman sahası olan Estadi Johan Cruyff’un sadece 6 bin kişilik kapasitesi olması nedeniyle taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı.

Nihat Özdemir

AÇILIŞ TARİHİ ERTELENMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Nihat Özdemir'in sahibi Limak Holding’in yürüttüğü Nou Camp inşaatının ilk başta Kasım 2024’te açıklanacağı duyurulsa da çalışmalar yetişmediği 2 defa ertelenmek zorunda kaldı.

İZİNLER ALINAMADI

Stadın ilk etabının açılışa hazır olduğu kaydedilse de Barselona Belediyesi gerekli idari izinleri henüz vermedi. Başkan Yardımcısı Elena Fort konuya ilişkin açıklamasında “ilk aşama tamamlandı, bürokratik kısmı önümüzdeki hafta çözmeyi umuyoruz” dedi.