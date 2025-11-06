UEFA açıkladı: Osimhen seçildi

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 3 gol atarak hat-trick yapmayı başaran Victor Osimhen, UEFA tarafından haftanın 11'ine girmeyi başardı.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

OSIMHEN HAFTANIN 11'İNDE

UEFA'nın açıklamasına göre Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Ligde 4. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Defans: Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)

Orta saha: Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)

Forvet: Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL KRALI OSIMHEN

Nijeryalı yıldız, Ajax'a attığı 3 golle bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

