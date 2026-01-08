Diyarbakır Valisi'nden Amedspor açıklaması! Amedspor belediyeye teşekkür etti

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren şampiyonluğun iddialı takımı Amedspor, ikinci yarının ilk haftasında oynayacağı Çorum FK maçına hazırlanırken, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan açıklama geldi.

Vali Zorluoğlu, 2025 yılını değerlendirdiği basın toplantısında kentteki yaşananları aktarırken, Amedspor'a da değindi. Zorluoğlu, "Amedspor şu anda lider durumda ve stadyum zeminini de oldukça iyi buluyoruz. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

AMEDSPOR'DAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Amedspor Kulübü de yarın oynanacak Çorum FK maçı öncesi stadyum ve çevresinde yapılan çalışmalar nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Tigris Haber'deki habere göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, taraftarların maça ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla stadyum çevresinde düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını özveriyle sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin de stadyum içerisinde temizlik, bakım ve genel hazırlık çalışmalarını yürüterek tesisin müsabakaya hazır hale getirilmesi için çalışmalarına devam ettiği hatırlatıldı.

Amedspor Kulübü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tüm ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.