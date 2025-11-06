Samsunspor'un Hamrun maçı ilk 11'i belli oldu

Samsunspor'un Hamrun maçı ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Hamrun'u konuk edecek olan Samsunspor'un ilk 11'i açıklandı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında sahasında Hamrun'u konuk edecek.

Saat 20.45'te başlayacak olan mücadeleyi Kazak hakem Bulat Sariyev yönetecek.

Sariyev'in yardımcılıklarını Sergey Vasyutin ve Denis Labashov yapacak.

Sivasspor Başkanı görevini bıraktıSivasspor Başkanı görevini bıraktı

VAR'da hakem Darren England, AVAR'da ise Daniyar Sakhi olacak.

SAMSUNSPOR 3'TE 3 PEŞİNDE

Temsilcimiz, Konferans Ligi'de oynadığı 2 maçı da kazandı ve 6 puanla 5. sırada yer alıyor.

Hamrun ise 2 maçtan da galibiyet alamadı ve henüz puanı bulunmuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Samsunspor - Hamrun maçının ilk 11'leri şu şekilde:

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Mesaba, Marius

Hamrun: Bonello, Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Mbong, Emerson, Coric, Garcia, Smailagic, Koffi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Spor
UEFA açıkladı: Osimhen seçildi
UEFA açıkladı: Osimhen seçildi
Galatasaray mağlubiyeti sonu oldu: Takımdan gönderildi
Galatasaray mağlubiyeti sonu oldu: Takımdan gönderildi
Ahmet Çakar Viktoria Plzen Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Ahmet Çakar Viktoria Plzen Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı