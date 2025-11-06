Samsunspor'un Hamrun maçı ilk 11'i belli oldu
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında sahasında Hamrun'u konuk edecek.
Saat 20.45'te başlayacak olan mücadeleyi Kazak hakem Bulat Sariyev yönetecek.
Sariyev'in yardımcılıklarını Sergey Vasyutin ve Denis Labashov yapacak.
VAR'da hakem Darren England, AVAR'da ise Daniyar Sakhi olacak.
SAMSUNSPOR 3'TE 3 PEŞİNDE
Temsilcimiz, Konferans Ligi'de oynadığı 2 maçı da kazandı ve 6 puanla 5. sırada yer alıyor.
Hamrun ise 2 maçtan da galibiyet alamadı ve henüz puanı bulunmuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Samsunspor - Hamrun maçının ilk 11'leri şu şekilde:
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Mesaba, Marius
Hamrun: Bonello, Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Mbong, Emerson, Coric, Garcia, Smailagic, Koffi