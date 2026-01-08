Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir ayrılığı resmen duyurdu.
Deneyimli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı - Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, “Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
12 EKİM'DE KADRO DIŞI KALMIŞTI
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’de 12 Ekim 2025’te kadro dışı bırakılmıştı.
Aynı dönemde Cenk Tosun da kadro dışı kalan isimler arasında yer almıştı.
12 MAÇ OYNADI
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev aldı.
Deneyimli oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı.
İMZAYI ATTI! KAMPA KATILDI
İrfan Can Kahveci yeni takımı Kasımpaşa'yla yeni sözleşmeyi imzaladı.
Deneyimli futbolcu Kasımpaşa'nın Antalya'daki kampına katıldı.