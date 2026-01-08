Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci sezon sonuna kadar Kasımpaşa’da! Sarı Lacivertli kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir ayrılığı resmen duyurdu.
Deneyimli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı - Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda, “Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

fb.jpg

12 EKİM'DE KADRO DIŞI KALMIŞTI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’de 12 Ekim 2025’te kadro dışı bırakılmıştı.
Aynı dönemde Cenk Tosun da kadro dışı kalan isimler arasında yer almıştı.

12 MAÇ OYNADI

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev aldı.
Deneyimli oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı.irfan.png

İMZAYI ATTI! KAMPA KATILDI

kahve.png
Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi böyle duyurdu

İrfan Can Kahveci yeni takımı Kasımpaşa'yla yeni sözleşmeyi imzaladı.
Deneyimli futbolcu Kasımpaşa'nın Antalya'daki kampına katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
İlkin Aydın tamam da sular durulmadı: Barbolini ne istiyor?
Guendouzi İstanbul'a geldi: İnişi olay oldu, yer yerinden oynadı
