Sivasspor Başkanı görevini bıraktı

Sivasspor Başkanı görevini bıraktı
1. Lig ekibi Sivasspor'un kulüp başkanı Gökhan Karagöl görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sivasspor'da 28 Haziran'da yapılan olağan genel kurul sonrası kulübün 20'nci başkanı olarak seçilen Gökhan Karagöl, 5 ay sonra başkanlık görevinden ayrıldı.

''SADECE BU ARMA İÇİN ÇALIŞTIK''

Başkan Karagöl Sivasspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Değerli Sivasspor camiasına, taraftarlarımıza ve kamuoyuna. Büyük bir onurla yürüttüğüm Sivasspor Kulüp Başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldığımı üzülerek kamuoyuna duyuruyorum. Bu göreve başladığım günden bu yana tek amacım; Sivasspor'u hak ettiği yerlere taşımak, bu şehrin adını gururla temsil eden bir kulüp olarak Türk futbolundaki saygın konumunu güçlendirmekti. Bizler hiçbir kişisel menfaat gözetmeden, sadece bu arma için çalıştık.

Gökhan Karagöl görevinden ayrıldı

Tüm zorluklara rağmen Sivasspor için mücadele etmek, bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir gururdu. Bugün geriye dönüp baktığımda; yaptıklarımızın, alınan yolun ve kurulan yapının geleceğe ışık tutacağına inanıyorum. Ancak geldiğimiz noktada, hem kişisel olarak hem de kulübümüzün menfaatleri açısından, bu görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım.

''ÖMÜR BOYU SÜRECEKTİR''

Bu süreçte yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Sivasspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Sivasspor benim için sadece bir kulüp değil, bir aidiyet, bir emanet, bir gönül meselesidir. Görevim bugün sona eriyor olsa da, bu arma için duyduğum sevda ve sorumluluk ömür boyu sürecektir" ifadelerine yer verdi.

