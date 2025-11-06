Türkiye Bulgaristan maçının bilet fiyatları belli oldu

Türkiye Bulgaristan maçının bilet fiyatları belli oldu
Yayınlanma:
A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme maçının öncelikli biletler satışa çıktı ve fiyatlar belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Bahis skandalı TFF binasında: Üst düzey isimler işin içindeBahis skandalı TFF binasında: Üst düzey isimler işin içinde

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

GENEL SATIŞLAR YARIN 16.00'DA BAŞLAYACAK

Bulgaristan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 16.00'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

Kuzey kale arkası: 900 lira

Güney kale arkası: 900 lira

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Spor
Galatasaray mağlubiyeti sonu oldu: Takımdan gönderildi
Galatasaray mağlubiyeti sonu oldu: Takımdan gönderildi
Ahmet Çakar Viktoria Plzen Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Ahmet Çakar Viktoria Plzen Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Filenin Sultanları ezdi geçti: 2'de 2 yaptı
Filenin Sultanları ezdi geçti: 2'de 2 yaptı