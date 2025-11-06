Bahis skandalı TFF binasında: Üst düzey isimler işin içinde

Bahis skandalı TFF binasında: Üst düzey isimler işin içinde
Futboldaki bahis skandalında sıra profesyonellere geldi. TFF'deki üst düzey isimlerin de hesapları olduğu ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis iddialarını gündeme getirmesinin ardından tartışma büyüyor.
Kamuoyunun futbolcu, teknik adam ve yöneticilerin bahis oynayıp oynamadığına dair açıklama beklediği bir sırada, TFF bünyesindeki profesyonellere ilişkin iddialar da peşi sıra dile getirildi.

Edinilen bilgilere göre, TFF'de görev yapan üst düzey profesyoneller arasında B.İ., M.T., B.Y., C.C. ve E.K. gibi isimlerin yasal bahis sitelerinde aktif hesaplarının bulunduğu ileri sürüldü.

EN AZ 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ

Mevzuat açısından yasal bahis sitelerine üye olmak tek başına suç sayılmasa da, Futbol Disiplin Talimatı (FDT) kapsamında TFF profesyonellerinin durumu farklılaşıyor.
Talimatın 59. maddesine göre talimat kapsamındaki kişiler, (TFF profesyonelleri de dahil olmak üzere) “özel bir amaç doğrultusunda veya avantaj sağlamak amacıyla görevlerini ihmal edemez veya kötüye kullanamaz.”
Bu maddenin ihlali hâlinde fail hakkında en az 1 yıl hak mahrumiyeti veya lisans iptali cezası uygulanabileceği; müsabaka görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesi hâlinde ise 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilebileceği belirtiliyor.

2025/09/05/tff.webp
Riva'da bahis depremi yaşanıyor

SÖZLEŞMEDE BAHİS MADDESİ

Aynı şekilde talimatın 56. maddesi de profesyonelleri bağlıyor. Maddede, “kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal; mutlaka ağır ihlal kabul edilir” ifadesi yer alıyor. Federasyonun personel sözleşmelerinde de bahis olaylarından uzak durulmasının açıkça hükme bağlandığı iddia ediliyor.

110 KİŞİNİN İSMİ GEÇİYOR

Bazı kaynaklar, TFF bünyesinde yasal sitelerde hesapları bulunan profesyonel sayısının yaklaşık 110 kişi civarında olduğunu öne sürüyor. Söz konusu iddialara göre, mevzuat gereği bu kişilerin tazminatsız iş akitlerinin feshedilmesi gerektiği savunuluyor. Ancak federasyon yönetiminde, özellikle adı öne çıkan üst düzey isimlerin konumları nedeniyle karar almakta tereddüt yaşandığı ileri sürülüyor.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE VAR

İddialara göre, Yönetim Kurulu; adı geçen üst düzey isimlerin UEFA ile yakın temasları ve Genel Sekreterlik ile yoğun çalışma ilişkileri nedeniyle nasıl bir yol izleneceği konusunda kararsız.

2025/10/15/tff.jpg
Gözler TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nda

Başkan Hacıosmanoğlu'nun yakın çevresine, “Adaleti sağlamak görevimiz. Bu isimler var diye alttaki personeli gönderirsek adalet olmaz; ya hepsini göndereceğiz ya da ceza verip devam edeceğiz” yönünde sözler sarf ettiği iddia edildi.

TFF SESSİZ

Konuya ilişkin TFF'den veya adı geçen kişilerden resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğruluğunun soruşturmayla netlik kazanacağı, federasyon içi inceleme ve disiplin süreçlerinin gündeme geleceği bildiriliyor. Federasyonun ve ilgili makamların süreci nasıl yöneteceği kamuoyunun yakından izleyeceği başlıklar arasında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

