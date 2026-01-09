Fenerbahçe'den Samsunspor'a gitti

Fenerbahçe'den Samsunspor'a gitti
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat defteri resmen kapandı. Ayrılık gerçekleşti. Genç kaleci Samsunspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdürürken bir ayrılığı daha duyurdu.
Sarı - Lacivertliler, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı.
Samsunspor'un sezon sonunda İrfan Can'ın bonservisini alacağı öğrenildi.
27 yaşındaki file bekçisi, satın alma opsiyonuyla Samsunspor’a gönderildi.
TRT Spor’un haberine göre, Karadeniz ekibi sezon sonunda opsiyonu kullanırsa Fenerbahçe’ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

irfancan.webp

EDERSON'DAN FIRSAT BULAMAMIŞTI

Eğribayat, Fenerbahçe’de Ederson’un arkasında kalmıştı.
Mert Günok’un transferiyle birlikte üçüncü kaleci konumuna düşmesi ayrılığı hızlandırdı.

2023'TE FENERBAHÇE'YE GELDİ

Fenerbahçe’ye 2023-24 sezonu başında Göztepe’den transfer olmuştu.
Sarı - Lacivertliler bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis ödemişti.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat, 30 Haziran 1998’de Adana’nın Seyhan ilçesinde doğmuş Türk kalecidir.
1,94 m boyundadır ve Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin oyuncusudur.
Ocak 2026 itibarıyla Samsunspor’a kiralanmıştır.

  • Doğum tarihi: 30 Haziran 1998
  • Doğum yeri: Seyhan, Adana
  • Boy: 1,94 m
  • Mevki: Kaleci
  • Forma numarası:
  • Altyapı: 2007–2014 Adanaspor
  • 2014–2020: Adanaspor – 64 maç
  • 2020–2023: Göztepe – 65 maç
  • 2022–2023: Fenerbahçe (kiralık) – 8 maç
  • 2023–2026: Fenerbahçe – 11 maç
  • Ocak 2026: Samsunspor’a kiralandı
  • Toplamda Süper Lig ve alt liglerde 148 resmi maçta forma giydi.

MİLLİ KARİYERİ:

  • Türkiye U-16: 6 maç
  • Türkiye U-17: 2 maç
  • Türkiye U-18: 5 maç
  • Türkiye U-19: 4 maç
  • Türkiye U-21: 2 maç
  • Toplam: 19 genç milli takım.

ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
Spor
Dursun Özbek derbi kararını verdi
Dursun Özbek derbi kararını verdi
Galatasaray istemeyince Fenerbahçe'ye gitti: Bilinmeyen Musaba gerçeği
Galatasaray istemeyince Fenerbahçe'ye gitti: Bilinmeyen Musaba gerçeği
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda