Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdürürken bir ayrılığı daha duyurdu.

Sarı - Lacivertliler, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı.

Samsunspor'un sezon sonunda İrfan Can'ın bonservisini alacağı öğrenildi.

27 yaşındaki file bekçisi, satın alma opsiyonuyla Samsunspor’a gönderildi.

TRT Spor’un haberine göre, Karadeniz ekibi sezon sonunda opsiyonu kullanırsa Fenerbahçe’ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

EDERSON'DAN FIRSAT BULAMAMIŞTI

Eğribayat, Fenerbahçe’de Ederson’un arkasında kalmıştı.

Mert Günok’un transferiyle birlikte üçüncü kaleci konumuna düşmesi ayrılığı hızlandırdı.

2023'TE FENERBAHÇE'YE GELDİ

Fenerbahçe’ye 2023-24 sezonu başında Göztepe’den transfer olmuştu.

Sarı - Lacivertliler bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis ödemişti.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat, 30 Haziran 1998’de Adana’nın Seyhan ilçesinde doğmuş Türk kalecidir.

1,94 m boyundadır ve Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin oyuncusudur.

Ocak 2026 itibarıyla Samsunspor’a kiralanmıştır.

Doğum tarihi: 30 Haziran 1998

30 Haziran 1998 Doğum yeri: Seyhan, Adana

Seyhan, Adana Boy: 1,94 m

1,94 m Mevki: Kaleci

Kaleci Forma numarası:

Altyapı: 2007–2014 Adanaspor

2007–2014 Adanaspor 2014–2020: Adanaspor – 64 maç

Adanaspor – 64 maç 2020–2023: Göztepe – 65 maç

Göztepe – 65 maç 2022–2023: Fenerbahçe (kiralık) – 8 maç

Fenerbahçe (kiralık) – 8 maç 2023–2026: Fenerbahçe – 11 maç

Fenerbahçe – 11 maç Ocak 2026: Samsunspor’a kiralandı

Samsunspor’a kiralandı Toplamda Süper Lig ve alt liglerde 148 resmi maçta forma giydi.

MİLLİ KARİYERİ: