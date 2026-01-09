Fenerbahçe'den Samsunspor'a gitti
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdürürken bir ayrılığı daha duyurdu.
Sarı - Lacivertliler, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı.
Samsunspor'un sezon sonunda İrfan Can'ın bonservisini alacağı öğrenildi.
27 yaşındaki file bekçisi, satın alma opsiyonuyla Samsunspor’a gönderildi.
TRT Spor’un haberine göre, Karadeniz ekibi sezon sonunda opsiyonu kullanırsa Fenerbahçe’ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
EDERSON'DAN FIRSAT BULAMAMIŞTI
Eğribayat, Fenerbahçe’de Ederson’un arkasında kalmıştı.
Mert Günok’un transferiyle birlikte üçüncü kaleci konumuna düşmesi ayrılığı hızlandırdı.
2023'TE FENERBAHÇE'YE GELDİ
Fenerbahçe’ye 2023-24 sezonu başında Göztepe’den transfer olmuştu.
Sarı - Lacivertliler bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis ödemişti.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?
İrfan Can Eğribayat, 30 Haziran 1998’de Adana’nın Seyhan ilçesinde doğmuş Türk kalecidir.
1,94 m boyundadır ve Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin oyuncusudur.
Ocak 2026 itibarıyla Samsunspor’a kiralanmıştır.
- Doğum tarihi: 30 Haziran 1998
- Doğum yeri: Seyhan, Adana
- Boy: 1,94 m
- Mevki: Kaleci
- Forma numarası:
- Altyapı: 2007–2014 Adanaspor
- 2014–2020: Adanaspor – 64 maç
- 2020–2023: Göztepe – 65 maç
- 2022–2023: Fenerbahçe (kiralık) – 8 maç
- 2023–2026: Fenerbahçe – 11 maç
- Ocak 2026: Samsunspor’a kiralandı
- Toplamda Süper Lig ve alt liglerde 148 resmi maçta forma giydi.
MİLLİ KARİYERİ:
- Türkiye U-16: 6 maç
- Türkiye U-17: 2 maç
- Türkiye U-18: 5 maç
- Türkiye U-19: 4 maç
- Türkiye U-21: 2 maç
- Toplam: 19 genç milli takım.