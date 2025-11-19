Türk derbisinde kazanan Beşiktaş

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Türk Telekom'u 93-84 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, grupta 6. galibiyetini aldı. Başkent ekibi ise 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)

Türk Telekom: Simonovic 9, Alexander 15, Usher 13, Doğuş Özdemiroğlu 10, Devoe 5, Smith 15, Berkan Durmaz 2, Bankston 10, Trifunovic 4, Ata Kahraman, Yavuz Gültekin 1

Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Berk Uğurlu 12, Morgan 2, Anthony Brown 4, Zizic 6, Dotson 20, Yiğit Arslan 3, Lemar 15, Vitto Brown 3, Kamagate 10

1. Periyot: 20-29

Devre: 39-50

3. Periyot: 61-71

Diskalifiye: 27.20 Lemar (Beşiktaş GAİN)

Beş faulle çıkanlar: 35.33 Kamagate, 38.24 Morgan (Beşiktaş GAİN), 35.49 Devoe (Türk Telekom)