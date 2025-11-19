Galatasaray'da Okan Buruk Icardi kararını verdi

Galatasaray'da Okan Buruk Icardi kararını verdi
Yayınlanma:
Ali Naci Küçük, Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'daki son duruma dair konuştu.

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Galatasaray’da Gençlerbirliği hazırlıkları hız kazandı. Sky Spor Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılılardaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

“60 MİLYON EURO

Liverpool’un Wilfried Singo’ya ilgisi için konuşan Ali Naci Küçük, "Liverpool başta olmak üzere bir Premier Lig kulübü daha Wilfried Singo'yu izliyor. Kesin gidecek gözüyle bakılıyor. 60 milyon Euro” dedi.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin tüm planları bozulduGalatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin tüm planları bozuldu

“İLKAY GÜNDOĞAN SAKATLIĞINI ATLATTI”

İlkay Gündoğan’ın sakatlığına dair Ali Naci Küçük, "İlkay Gündoğan sakatlığını atlattı. %100 performans göstermesi adına Okan hoca onu muhtemelen USG maçı ve Fenerbahçe derbisinde oynatacak. Gençlerbirliği maçında da belki de geniş kadroya alabilir" ifadelerini kullandı.

ali-naciekr.webp

"YUNUS AKGÜN 3-4 HAFTA DAHA OYNAYAMAZ"

Yunus Akgün’ün sakatlığı için ise Ali Naci Küçük, "Yunus Akgün'ün Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali yok. En az 3-4 hafta daha süre alacağını düşünmüyorum” sözlerini sarf etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

"ICARDI DEĞİL BARIŞ ALPER YILMAZ OYNAYACAK”

Mauro Icardi’nin ilk 11’de olmayacağını aktaran Ali Naci Küçük, "Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında Mauro Icardi ile değil Barış Alper Yılmaz'la başlayacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

