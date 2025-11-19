Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin tüm planları bozuldu

Süper Lig’de milli ara sona ererken Sebastian Szymanski’den gelen haberler Fenerbahçe’nin canını sıktı. Milli takımdan sakat dönen Polonyalı futbolcunun birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Aziz Yıldırım sözünü tuttu: Müjdeyi verdiler

TEDESCO’NUN PLANLARI BOZULDU

Milliyet'te yer alan habere göre, milli aranın ardından Sebastian Szymasnki’ye daha çok süre vermeyi planlayan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun planları bozuldu.

MARCO ASENSIO DAHA AZ DİNLENECEK

İtalyan teknik adamın, yaşanan sakatlık sonrası Marco Asensio’ya dinlenmesi için daha az süre vereceği kaydedildi.

9 GÜNDE 3 MAÇA ÇIKACAKLAR

Sarı-lacivertliler, milli ara dönüşü 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Rizespor, Ferencvaros ve Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

PUAN DURUMU

Ligde 28 puanı bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın sadece 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.