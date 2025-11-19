Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin tüm planları bozuldu

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'nin tüm planları bozuldu
Yayınlanma:
Milli aradan sakat dönen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de Tedesco'nun planlarını bozdu.

Süper Lig’de milli ara sona ererken Sebastian Szymanski’den gelen haberler Fenerbahçe’nin canını sıktı. Milli takımdan sakat dönen Polonyalı futbolcunun birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Aziz Yıldırım sözünü tuttu: Müjdeyi verdilerAziz Yıldırım sözünü tuttu: Müjdeyi verdiler

TEDESCO’NUN PLANLARI BOZULDU

Milliyet'te yer alan habere göre, milli aranın ardından Sebastian Szymasnki’ye daha çok süre vermeyi planlayan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun planları bozuldu.

szymanski-aa-2324.webp

MARCO ASENSIO DAHA AZ DİNLENECEK

İtalyan teknik adamın, yaşanan sakatlık sonrası Marco Asensio’ya dinlenmesi için daha az süre vereceği kaydedildi.

9 GÜNDE 3 MAÇA ÇIKACAKLAR

Sarı-lacivertliler, milli ara dönüşü 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Rizespor, Ferencvaros ve Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

PUAN DURUMU

Ligde 28 puanı bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın sadece 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler