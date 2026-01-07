Mustafa Çulcu: Ali gelsin yeter! Fenerbahçe lehine çaldığı 2 düdüğe baksın

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan maçı değerlendirirken, hakim Ali Şansalan'la ilgili de yorumlarda bulundu.

Çulcu, Sabah'taki yazısında Musaba ile Fenerbahçe'deki sağ kanat sorununun çözülmüş olduğunu belirterek, "Fenerbahçe oyuna hakimdi. Kanat hücumları ile Samsunspor'u ablukaya aldı. Direkten dönen toplar gol olsa daha ilk yarıda fark olurdu. Samsunspor'un Konferans Ligi'nin son haftalarında başlayan düşüşü devam ediyor. İki takım arasında kalite makası çok açık" yorumunu yaptı.

ALİ ŞANSALAN'IN GEÇMİŞİNİ HATIRLATTI

Mustafa Çulcu, maçın hakemi Ali Şansalan'la ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Ali Şansalan ile Fenerbahçe arasında geçmişte sıkıntılar yaşanmış hatta 3.5 yıl Fenerbahçe maçlarına çıkamamıştı. Böyle bir Şansalan ile hiç problem yaşanmaz... İhtiyaç halinde dışarı çıkmak için camı kırmaya gerek yok, Ali gelsin yeter! Sadece 19 ve 51'de Fenerbahçe lehine çaldığı iki düdüğü izlesin ne dediğimi anlayacaktır! Durumdan vazife çıkarmanıza gerek yok Fenerbahçe'nin zaten size hiç ihtiyacı yok. Adil ve adaletli olun yeter. Makoumbou'nun Kerem'e acımasızlık ve gaddarlık içeren ciddi faulünde oyundan ihracı doğru. Fenerbahçe'nin attığı golde Skriniar açık ofsayt, iptal doğru."