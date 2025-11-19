Aziz Yıldırım sözünü tuttu: Müjdeyi verdiler

Yayınlanma:
Güncelleme:
Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi, Katar için inşa ettiği ilk hücumbotu suya indirdi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için yürüttüğü projede önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

İLK GEMİ SUYA İNDİRİLDİ

Katar Deniz Kuvvetleri için hücum bot inşa eden Dearsan Tersanesi, düzenlenen törenle ilk gemiyi suya indirmeyi başardı.
Bu aşama, projenin kritik evrelerinden biri olan ilk suya indirme faaliyetinin sorunsuz biçimde tamamlandığını gösteren önemli bir başarı olarak dikkat çekti.
Tamamen modern muharebe gereksinimlerine uygun şekilde geliştirilen platform; yüksek sürat kabiliyeti, gelişmiş sensör ve silah sistemleri ile Katar Deniz Kuvvetleri’nin bölgesel deniz güvenliği kapasitesine değerli katkılar sağlayacak şekilde tasarlandı.

photo-5829947758616447826-y.webp

2 TANE İNŞA EDİLECEK

21 Haziran 2023 tarihinde Doha’da, yapılan anlaşmaya göre Dearsan Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için 2 adet 50 metre Güdümlü Mermili Hücumbot Gemisi inşa edecek.

ÖZELLİKLERİ

Hücümbotlar, 50,76 m tam boya, 9,53 m tam genişliğe, 2,10 m su çekimine, 36 knot azami sürate, 1000 deniz mili menzile sahip olacak.
Üretilen yeni nesil hücum botlar, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve modern silah entegrasyonlarıyla dikkat çekiyor.

