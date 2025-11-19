Fenerbahçeli Asensio'dan Galatasaray açıklaması: Gelenek güzelmiş

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Spor'un sorularını yanıtlayan Asensio'nun röportajından öne çıkan bölümler şöyle:

"Türkiye Ligi seviye olarak iyi. Her maç aslında zor. Fiziksel ve taktiksel olarak güçlü ekipler var. Oynadığımız takımlar rekabetçi ve rekabeti yüksek maçlar oluyor. Samimi olarak bu ligin iyi seviyede olduğunu söylemeliyim. Bu da oynanan maçlarda görünüyor.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce proje bana anlatıldı. Fenerbahçe'nin hedefleri, neler elde etmek istedikleri konusunda düşünceler bana aktarıldı. Fenerbahçe hep kazanmak isteyen, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen bir kulüp.

Uzun süredir elde edilmeyen bir şampiyonluk var. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için benim de isteklerim örtüşünce geldim. Ben de birçok kupa kazanmak istiyorum. Transfer sürecinde taraftarlardan mesaj aldım. Fenerbahçeliler'in sevgisini hissettim. Bana ne kadar güvendiklerini fazlasıyla hissettim. Fenerbahçe formasıyla onlarla buluştum. Sevgilerini, ilgiyi başından beri hissettim.

Daha önce çok fazla hocalarla çalıştım Avrupa'da Tedesco ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyum. Antrenmanlar kaliteli, şiddeti yüksek. Zaman içerisinde bunun da daha iyisi olacak. Hocamızın belli başlı prensipleri var. Daha iyiye erişeceğiz hem ofansta hem defansta. Birçok detaya çalışıyoruz. Bu fikirlerin gelişim noktasında daha da iyi olacağız.

"G.SARAY'A GOL ATMAM GEREKİYOR"

"Galatasaray'a gol atmam gerekiyor. Gelenek güzelmiş. Zor maç olacak. Fakat öncesinde oynayacağımız maçlar var. Daha önce Rizespor maçı var. O maça konsantre olacağız. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Önce Rizespor, sonra Ferençvaroş ve ardından Galatasaray. Galatasaray derbisi çok önemli, farkındayız. Bizler, taraftarlar, camia açısından çok önemli. Adım adım ilerlemeliyiz. Biz bu maçları kazanmak istiyoruz. Ligde istediğimiz yere gelmek için bu maçları kazanmalıyız.

İspanya-Türkiye maçı sırasında uyuyordum, çünkü antrenmana geç kalmak istemedim. Saat farkından dolayı çok geç saatteydi maç. Dünya Kupası herkes için çok özel bir turnuva, orada takımınızla beraber olmak çok önemli. Benim hedefim İspanya Milli Takımı'nda oynamak, bunun için çalışıyorum. Hocam beni seçerse ülkemiz en iyi şekilde temsil etmek isterim. Arda Güler çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu. Şuan ki halinden daha iyi bir noktaya evrilebileceğini düşünüyorum. Dakikalar aldıkça daha çok kendini gösterecektir. Kendisi doğru bir yolda ilerliyor ve daha da iyi yerlere eminim gelecektir."