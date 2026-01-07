Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe maçı başvurusu

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finali için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacağı ileri sürüldü. Sarı kırmızılıların maçın stadının değiştirilmesini isteyeceği iddia edildi.

Süper Kupa'da gözler Galatasaray-Fenerbahçe finaline çevrildi. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçla ilgili olarak Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacağı iddia edildi. Sarı kırmızılıların stadın değiştirilmesini talep edecekleri belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpgTelevizyoncu Ersin Düzen, "Stat değişikliği ile ilgili Galatasaray'ın bu maçın sonucunu beklediği haberi vardı. Galatasaray cephesinden finalin stadının değilmesi için TFF'ye bir talep gidebilir. Fenerbahçe de yarı final öncesinde, finale kaldıkları takdirde başka bir statta oynanması görüşündeydi. Yarın iki kulüp de TFF'ye teklifte bulunabilir" dedi.

DURSUN ÖZBEK ŞANLIURFA'YI İSTEMİŞTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor'u yendikleri yarı final maçından sonra finalin Şanlıurfa'da oynanmasını istediklerini söylemişti.

Özbek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Anadolu'da bir yerde oynanmasını çok istiyorum. Buraya geldiğimiz zaman gördünüz. Antepliler bize ne kadar yakınlığı gösteriyor. Ne kadar memnun oluyorlar. Anadolu'nun diğer şehirlerine kulüplerin gitmesi oradaki insanlarla bir bütün olması, onlara da dokunmak, onlarla beraber olmak gerçekten çok önemli. Keşke İstanbul yerine bir Anadolu şehrini seçse federasyon. Daha önce de söylemiştim, Şanlıurfa'da yarım kalan bir hesabımız var, finali Şanlıurfa'ya alsalar çok memnun olurdum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

