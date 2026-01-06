Dursun Özbek Erden Timur sessizliğini bozdu: Cezaevinde ne konuştuğunu açıkladı

Dursun Özbek Erden Timur sessizliğini bozdu: Cezaevinde ne konuştuğunu açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor'a karşı 4-1 kazanılan Süper Kupa yarı final maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Cezaevinde tutuklu bulunan Erden Timur'u ziyaret ettiğini belirten Özbek, Erden Timur ile derleştiğini ifade etti.

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maçın ardından Gaziantep Stadyumu'nun çıkışında açıklamalarda bulundu.

''TRANSFERLERİ BİR AN EVVEL BİTİRMEK İSTİYORUZ''

Transferler hakkında konuşan Özbek, "Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı (Fenerbahçe'den) olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz." dedi.

Konuşmasını sürdüren Galatasaray Başkanı, "Galatasaray'ın yaz transferlerine bakarsanız, 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu transferdeki başarıyı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun." ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

''ERDEN TİMUR'U ZİYARET ETTİM''

Dursun Özbek, Silivri'de tutuklu bulunan Erden Timur'u ziyaret ettiğini belirtti.

Özbek açıklamasında, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

