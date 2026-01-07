Fenerbahçe 2 saat 45 dakikada 4 kere kazandı

Fenerbahçe 2 saat 45 dakikada 4 kere kazandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarı dün gece galibiyet üzerine galibiyet yaşadı. Sarı Lacivertlileri 4 ayrı takımı 2 saat 45 dakika içinde rakiplerini mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Fenerbahçe dün gece taraftarına büyük sevinç yaşattı.
Sarı Lacivertliler salı akşamı farklı branşlarda çıktığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Saat 20.00'de başlayan 2 maç sonrası 20.30 ve 20.45'teki mücadeleden de Fenerbahçe üstünlükle ayrıldı.

VOLEYBOL'DA POLONYA DEPLASMANINDA KRİTİK GALİBİYET (20.00 MAÇI)

fb.jpegCEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe kritik bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe Medicana, Polonya’da PGE Budowlani takımını 3-0 yendi.
Lodz Sport Arena’da oynanan karşılaşmada setler 25-16, 25-20 ve 25-11 şeklinde sonuçlandı.
Sarı - Lacivertli ekip, gruptaki üçüncü maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

KADIN BASKETBOL'DA 53 SAYILIK FARK (20.00 MAÇI)

fb1.jpegKadın Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe tarihi bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Nesibe Aydın’ı 109-56 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final’e yükseldi. Sarı Lacivertliler rakibine 53 sayı fark atarak tarihe geçen bir zafer yaşadı.

FUTBOL'DA FİNAL GELDİ (20.30 MAÇI)

fb3.jpegSüper Kupa yarı finalinde Adana’da Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba'nın performansı ise çok konuşuldu. Dün gece sahanın yıldızı olan Musaba maç sonu mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

EUROLEAGU'DE DEV GALİBİYET (20.45 MAÇI)

fb2.jpegFenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Olympiakos’u 88-80 yenerek EuroLea Sarı Lacivertliler üst üste dördüncü ve toplamda 13. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague 21. hafta karşılaşmasında 8 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Coca-Cola Arena’da Dubai Basketbol’a konuk olacak.

OLIMPIAKOS ZAFERİ SONRASI SALONDA ANONS

PAYLAŞIM 1 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

fbpaylasim.pngFenerbahçe, farklı branşlarda elde edilen galibiyetlerin ardından sosyal medya hesabından “Bu akşamki Çubuklu mesaisi” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa süre içinde 1 milyon görüntülenme aldı.
Sarı - Lacivertliler, aynı gün içinde dört farklı branşta aldığı galibiyetlerle taraftarlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Spor
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar
Nijerya'yı karıştıran Osimhen - Lookman kavgasında yeni iddia: Fenerbahçe Galatasaray rekabeti
Nijerya'yı karıştıran Osimhen - Lookman kavgasında yeni iddia: Fenerbahçe Galatasaray rekabeti
Chibuike Nwaiwu gece yarısı imzaya geldi
Chibuike Nwaiwu gece yarısı imzaya geldi