Fenerbahçe dün gece taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Sarı Lacivertliler salı akşamı farklı branşlarda çıktığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Saat 20.00'de başlayan 2 maç sonrası 20.30 ve 20.45'teki mücadeleden de Fenerbahçe üstünlükle ayrıldı.

VOLEYBOL'DA POLONYA DEPLASMANINDA KRİTİK GALİBİYET (20.00 MAÇI)

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe kritik bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe Medicana, Polonya’da PGE Budowlani takımını 3-0 yendi.

Lodz Sport Arena’da oynanan karşılaşmada setler 25-16, 25-20 ve 25-11 şeklinde sonuçlandı.

Sarı - Lacivertli ekip, gruptaki üçüncü maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

KADIN BASKETBOL'DA 53 SAYILIK FARK (20.00 MAÇI)

Kadın Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe tarihi bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Nesibe Aydın’ı 109-56 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final’e yükseldi. Sarı Lacivertliler rakibine 53 sayı fark atarak tarihe geçen bir zafer yaşadı.

FUTBOL'DA FİNAL GELDİ (20.30 MAÇI)

Süper Kupa yarı finalinde Adana’da Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba'nın performansı ise çok konuşuldu. Dün gece sahanın yıldızı olan Musaba maç sonu mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

EUROLEAGU'DE DEV GALİBİYET (20.45 MAÇI)

Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Olympiakos’u 88-80 yenerek EuroLea Sarı Lacivertliler üst üste dördüncü ve toplamda 13. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague 21. hafta karşılaşmasında 8 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Coca-Cola Arena’da Dubai Basketbol’a konuk olacak.

OLIMPIAKOS ZAFERİ SONRASI SALONDA ANONS

PAYLAŞIM 1 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Fenerbahçe, farklı branşlarda elde edilen galibiyetlerin ardından sosyal medya hesabından “Bu akşamki Çubuklu mesaisi” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa süre içinde 1 milyon görüntülenme aldı.

Sarı - Lacivertliler, aynı gün içinde dört farklı branşta aldığı galibiyetlerle taraftarlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.