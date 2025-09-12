Transferde son gün bombası: Portekizli yıldız İstanbul'a imzaya geldi

Beşiktaş, anlaştığı Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı transferin son gününde İstanbul'a getirdi.

26 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzayı atacak.

Siyah beyazlı takım Jota Silva için İngiliz kulübü Nottingham Forest'la anlaşmaya varmıştı. Buna göre transfer 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonlu olacak.

"HEYECANLIYIM MUTLUYUM"

İstanbul'a inen Jota Silva, ilk açıklamasını da yaptı. Portekizli futbolcu şunları söyledi:

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Mutluyum, burada olduğum için heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum. Taraftara mesajım, bize desteklerini, tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım, sahada yüzde 100'ümüzü onlar için vereceğiz."

