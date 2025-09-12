Transferde son gün bombası: Portekizli yıldız İstanbul'a imzaya geldi

Transferde son gün bombası: Portekizli yıldız İstanbul'a imzaya geldi
Yayınlanma:
Beşiktaş, anlaştığı Portekizli futbolcu Jota Silva'yı transferin son gününde İstanbul'a getirdi. Oyuncunun bugün imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, anlaştığı Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı transferin son gününde İstanbul'a getirdi.

26 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzayı atacak.

Siyah beyazlı takım Jota Silva için İngiliz kulübü Nottingham Forest'la anlaşmaya varmıştı. Buna göre transfer 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonlu olacak.

"HEYECANLIYIM MUTLUYUM"

İstanbul'a inen Jota Silva, ilk açıklamasını da yaptı. Portekizli futbolcu şunları söyledi:

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Mutluyum, burada olduğum için heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum. Taraftara mesajım, bize desteklerini, tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım, sahada yüzde 100'ümüzü onlar için vereceğiz."

Beşiktaş'tan ayrıldı: Yunan takımına gidiyorBeşiktaş'tan ayrıldı: Yunan takımına gidiyor

Beşiktaş anlaşmayı yaptı: İstanbul'a geliyorBeşiktaş anlaşmayı yaptı: İstanbul'a geliyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Spor
Beşiktaş'tan ayrıldı: Yunan takımına gidiyor
Beşiktaş'tan ayrıldı: Yunan takımına gidiyor
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: İmzayı attı
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu: İmzayı attı