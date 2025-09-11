Beşiktaş anlaşmayı yaptı: İstanbul'a geliyor

Beşiktaş anlaşmayı yaptı: İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kiralamak için anlaşmaya vardı. Oyuncu, yarın sabah İstanbul'da olacak.

Sergen Yalçın’ın gelişi sonrası çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, bir transferi daha noktalamaya hazırlanıyor.

JOTA SILVA TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Jota Silva’nın transferi için anlaşmaya vardı.

ANLAŞMADA SATIN ALMA OPSİYONU DA BULUNACAK

Oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması beklenirken anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. Ancak opsiyon zorunlu olmayacak.

Jota Silva

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Jota Silva’nın 12 Eylül Cuma günü saat 07.00’de İstanbul Havacılık Genel Terminali’ne gelmesi bekleniyor. Oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

38 MAÇTA 5 GOL VE 3 ASİST

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 38 maça çıkan Portekizli sağ kanat, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

