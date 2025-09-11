Beşiktaş 5 imzayı birden attırdı

Yayınlanma:
Beşiktaş, altyapısındaki 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, altyapıdaki 5 futbolcuyla 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

besiktas.jpg
Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayan futbolcular, Serdar Topraktepe ve Şafak Sağlam

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdaki genç oyunculardan Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Kerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan için skandal ifadelerKerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan için skandal ifadeler

Yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği sporculara yeni dönemde başarılar diledi.

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE 2 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 2 maç oynadı.

Eyüpspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Alanyaspor'a ise deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı Avrupa kupalarından dolayı ertelenmişti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

