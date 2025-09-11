Kerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan için skandal ifadeler

Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Eyüpspor’a transfer olan Kerem Demirbay, TRT Spor’a açıklamalar yaptı.

''BURADA MUTLUYUM''

Eyüpspor için konuşan Demirbay, "Güzel, mutluyum burada. Şükür gelmişim. İyi bir zaman geçiriyorum. Takım, kulüp, arkadaşlarım... Huzurluyuz. Ben mutluyum burada olduğum için." dedi.

''BENDE GERİ VİTES YOK''

Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Ben bunu her zaman söylerim ve bende geri vites yok. Eski kulübüm, en büyüğüne karşı oynayacağız. Seviniyorum o maç geldiği için, erken de geldi. Mutluyum, daha iki günümüz var. Orada çalışan insanları görünce mutlu oluyorum. Umarım kazasız belasız bir maç olur.

Türkiye'nin en büyüğü, şampiyon geliyor. Zor bir maç olacak. İyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sahada saklanmak istemiyoruz, futbolda inandığın ve güvendiğin zaman her şey olabilir. Futbol oynamak istiyoruz ve inşallah iyi olur." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER

Galatasaray’ın yeni transferi için konuşan Kerem Demirbay, canlı yayında küfürlü ifadeler kullandı.

32 yaşındaki futbolcu, "İlkay ağabey farklı, benim küçüklüğümü bilir. İlkay ağabeyi anlatmak benim haddim değil açıkçası. Manchester City'de oynamış, Dortmund'da şampiyon olmuş. Barcelona'ya gitmiş, sonra City'ye dönmüş, Galatasaray'a gelmiş. Yaptıkları ortada. Çok severim. Delikanlı, çok efendi. Tam ağabey.

G.tü başı oynayan birisi değil. Bunu insanlar da çok hızlı anlayacaktır. Tam bir lider aldı Galatasaray. İyi ki geldi Türkiye'ye. Türkiye futbolu için de güzel bir şey. Onun için burada olduğu için mutluyum. Seviyorum İlkay ağabeyi." sözlerini sarf etti.