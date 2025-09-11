Kenan Yıldız İtalya'yı ayağa kaldırdı

Yayınlanma:
Güncelleme:
İtalya'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A'da Ağustos ayının oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, gösterdiği başarılı performansın karşılığını aldı ve Ağustos ayının oyuncusu seçildi.

kenanyildiz.jpg
Kenan Yıldız Juventus ve milli takımda başarılı performans sergiliyor

PARMA'YA KARŞI 2 ASİST YAPTI

Hem Juventus hem de milli takımda etkili performans sergileyen Kenan Yıldız, İtalyan ekibinin Parma'ya karşı aldığı 2-0'lık galibiyette 2 asist yapmıştı.

KENAN YILDIZ'IN KARİYERİ

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Kenan Yıldız, hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz genç yaşına rağmen Avrupa’da adından sıkça söz ettiren Yıldız, geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösteriliyor.

2005 yılında Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya gelen Kenan Yıldız, futbol kariyerine Bayern Münih altyapısında başladı. Burada gösterdiği başarılı performansla kısa sürede dikkat çeken Yıldız, 2022 yılında İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus’a transfer oldu. Juventus’un U19 takımında forma giyen genç oyuncu, yetenekleriyle A takıma yükselmeyi başardı.

Teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve bitirici vuruşlarıyla öne çıkan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla Serie A’da da forma şansı buldu. Antrenörlerin ve taraftarların beğenisini kazanan genç yıldız, kulübün gelecek planlarında önemli bir yer edinmeye başladı.

Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı’nda da forma giymeye başladı. İlk maçlarında gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin gönlünü kazanan Yıldız, özellikle EURO 2024 elemelerinde attığı kritik gollerle milli takıma büyük katkı sağladı.

