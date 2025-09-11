Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu sevindirdi

Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu sevindirdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'den flaş bir transfer hamlesi geldi.

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes Hull City'de

RONALDINHO'NUN OĞLU İMZAYI ATTI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun 20 yaşındaki oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattı.

Ronaldinho, transfer sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve mutluluğunu 'Yeni kulübünde başarılar' ifadeleriyle belirtti.

Barcelona'da sözleşmesi bittikten sonra Burnley'de forma giyen Mendes, sağ kanat ve forvet bölgelerinde oynayabiliyor.

İmza sonrası konuşan Mendes'in sözleri şu şekilde:

"Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. İyi bir sezon olacağını düşünüyorum"

"Birmingham U-21 takımına karşı oynadığımız maçı izledim ve oyuncuların gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iyi bir takım olduklarını düşünüyorum ve gelecek için heyecanlıyım.

"Sağ kanatta veya hücum orta saha oyuncusu olarak oynuyorum. Hızlı, patlayıcı ve yaratıcı bir oyuncuyum.

"Farklı futbol stillerinde oynayabilmenin güzel olduğunu düşünüyorum. Brezilya'da farklı bir stil, İspanya'da farklı bir stil, İngiltere'de farklı bir stil, bu yüzden farklı yerlerde oynamış olmanın oyununuzu gerçekten çok iyi tamamladığını düşünüyorum.

"Harika bir stadyum, güzel bir stadyum (MKM Stadyumu). Her şey güzel görünüyor, saha güzel görünüyor ve burada olup oynamaktan heyecan duyuyorum.

"U-21 ve A takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Seviyesi önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse değerlendireceğim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

