Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Abdülkerim Durmaz, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği derbiye dair tahminde bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

İKİ TAKIM DA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe ve Trabzonspor, ligde henüz yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor ise oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Ali Koç konuşurken yere düştüAli Koç konuşurken yere düştü

MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Beyaz Futbol'da Fenerbahçe - Trabzonspor maçına dair tahminde bulundu.

Durmaz, "Fenerbahçe kazanır ama zorlanacaktır" ifadeleriyle maçı sarı-lacivertlilerin kazanacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Spor
Eyvah eyvah! Fenerbahçe'ye kötü haber: Sezonu kapatabilir
Eyvah eyvah! Fenerbahçe'ye kötü haber: Sezonu kapatabilir
Alperen Şengün sürprizi
Alperen Şengün sürprizi