Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

İKİ TAKIM DA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe ve Trabzonspor, ligde henüz yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor ise oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Beyaz Futbol'da Fenerbahçe - Trabzonspor maçına dair tahminde bulundu.

Durmaz, "Fenerbahçe kazanır ama zorlanacaktır" ifadeleriyle maçı sarı-lacivertlilerin kazanacağını belirtti.